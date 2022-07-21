В Белгороде под колесами автомобиля пострадал велосипедист

По предварительным данным, водитель иномарки при перестроении наехала на велосипедиста. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В среду, 20 июля, в половине шестого вечера на улице Костюкова в Белгороде произошло ДТП. По предварительным данным, 37-летняя женщина за рулем автомобиля «Хендай Солярис» при перестроении сбила 35-летнего велосипедиста. По данным полиции, он ехал в попутном направлении.

- Мужчина получил травмы, с которыми был доставлен в медицинское учреждение, - рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области. Других ДТП, в которых пострадали люди, за прошедшие сутки в регионе не зарегистрировано.