В Белгородской области три человека погибли в канализационной яме

Региональный Следком проводит проверку по факту трагедии в Вейделевском районе. Фото со страницы СУ СК России по Белгородской области в соцсети.

Трагедия произошла 17 июля в селе Малакеево Вейделевского района. По предварительным данным, 46-летний мужчина чистил у себя дома канализационную яму, потерял сознание и упал в нее. Это увидела теща. 58-летняя женщина сразу же бросилась на помощь зятю и тоже оказалась в яме. Тогда супруга погибшего обратилась за помощью к соседу. Шестидесятилетний мужчина при попытке спасти находившихся в яме людей также потерял сознание и упал.

- Очевидцы обратились в службу экстренной помощи и оказывали содействие в извлечении тел погибших, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области

Сейчас по факту произошедшего региональный Следком проводит проверку. Сотрудники ведомства опросили очевидцев, осмотрели место происшествия и назначили экспертизы для установления смерти погибших.