Ревнивый белгородец разбил дорогостоящий телефон своей бывшей девушки

Сумма ущерба составила около 50 тысяч рублей. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В полицию Белгорода обратилась 18-летняя местная жительница. Она сообщила, что бывший парень разбил ее телефон. В ходе проверки участковый уполномоченный установил обстоятельства произошедшего. В совершении противоправных действий изобличен 21-летий белгородец.

По предварительным данным, незадолго до произошедшего молодые люди расстались. Приехав домой к девушке, подозреваемый попытался убедить ее изменить решение. Однако в этот момент потерпевшей позвонил ее новый молодой человек. В ходе конфликта, возникшего на почве ревности, белгородец выхватил телефон из рук бывшей девушки и бросил его на пол, а затем поднял и ударил об стену. Сумма ущерба составила около 50 тысяч рублей.

В соответствии с ч. 1 ст. 167 УК РФ (Умышленное повреждение чужого имущества) злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.