«Добрые встречи»: в Белгородской области открылась летняя беседка

Все гости мероприятия получили заряд бодрости и положительных эмоций перед трудовыми буднями. Фото пресс-службы администрации Грайворонского городского округа.

Первыми на обновленной площадке со своими музыкальными номерами выступили артисты Дома офицеров войсковой части, народный самодеятельный ансамбль «Ивушки», детский вокальный ансамбль «Fresh voice band» и вокальный ансамбль «Берислава» Добросельского дома культуры, а также варганист Михаил Мирошник и солистка Дарья Пономаренко. Об этом сообщает пресс-служба администрации Грайворонского городского округа.

Изюминкой праздника стало открытие летнего кинотеатра под открытым небом с показом российского мультфильма «Чародей равновесия. Тайна Сухаревой башни». Все гости мероприятия получили заряд бодрости и положительных эмоций перед трудовыми буднями.