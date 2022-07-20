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Звезды20 июля 2022 9:01

«Добрые встречи»: в Белгородской области открылась летняя беседка

Она располагается в селе Доброе Грайворонского городского округа
Алексей СЕРГУНИН
Все гости мероприятия получили заряд бодрости и положительных эмоций перед трудовыми буднями. Фото пресс-службы администрации Грайворонского городского округа.

Все гости мероприятия получили заряд бодрости и положительных эмоций перед трудовыми буднями. Фото пресс-службы администрации Грайворонского городского округа.

Первыми на обновленной площадке со своими музыкальными номерами выступили артисты Дома офицеров войсковой части, народный самодеятельный ансамбль «Ивушки», детский вокальный ансамбль «Fresh voice band» и вокальный ансамбль «Берислава» Добросельского дома культуры, а также варганист Михаил Мирошник и солистка Дарья Пономаренко. Об этом сообщает пресс-служба администрации Грайворонского городского округа.

Изюминкой праздника стало открытие летнего кинотеатра под открытым небом с показом российского мультфильма «Чародей равновесия. Тайна Сухаревой башни». Все гости мероприятия получили заряд бодрости и положительных эмоций перед трудовыми буднями.