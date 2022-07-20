В Белгородской области нашли человека, который осквернял могилы

Подозреваемого могут арестовать на три месяца. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

10 июля в ОМВД России по Белгородскому району обратились трое граждан с заявлениями о том, что на кладбище в селе Красный Хутор на могилах их родственников повредили памятники. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра выяснилось, что неизвестный облил надмогильные сооружения краской.

Участковый уполномоченный во взаимодействии с сотрудником уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 57-летний мужчина. По месту его жительства была обнаружена краска, аналогичная той, которой были облиты памятники. Помимо этого, ее следы остались и на руках подозреваемого.

В соответствии с ч.1 ст. 244 УК РФ (Осквернение мест захоронения) мужчине грозит наказание в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ареста на срок до трех месяцев. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.