Белгородец украл пять телефонов из салона сотовой связи

Опасаясь быть задержанным, злоумышленник спрятал телефоны в овраге. Фото: Алексей СЕРГУНИН

На днях в ОМВД России по Белгородскому району поступило сообщение о краже телефонов из салона сотовой связи в поселке Северный. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 19-летний юноша.

По предварительным данным, молодой человек, перебинтовав предварительно руки, разбил стекло витрины и проник в салон, откуда похитил пять мобильных телефонов. Опасаясь быть задержанным, злоумышленник сначала спрятал их в овраге. На следующий день он вернулся, забрал телефоны и продал их.

В соответствии с ч.2 ст.158 УК РФ парню грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.