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Общество19 июля 2022 15:41

В Белгороде выбрали двух почетных граждан города

Ими стали ветеран и гендиректор стоматологического холдинга
Анна ГРЕБЕНКИНА
Николай Зинченко. Фото с сайта горадминистрации Белгорода.

Николай Зинченко. Фото с сайта горадминистрации Белгорода.

Фото: Предоставлено

Во время заседания Горсовета выбрали двух почетных граждан Белгорода. Как сообщила пресс-служба администрации города, ими стали ветеран труда, войны и боевых действий Николай Зинченко и генеральный директор «ВладМиВа» Владимир Чуев.

По итогам тайного голосования за присуждение званий проголосовали 26 и 25 депутатов соответственно. Всего присутствовало 30 народных избранников.

Почетным гражданином города можно стать за заслуги в профессиональной, общественной и иной деятельности, которые способствуют развитию города. С 1963 года и до настоящего времени звание присвоили более 80 гражданам.