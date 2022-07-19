В Белгороде выбрали двух почетных граждан города

Николай Зинченко. Фото с сайта горадминистрации Белгорода. Фото: Предоставлено

Во время заседания Горсовета выбрали двух почетных граждан Белгорода. Как сообщила пресс-служба администрации города, ими стали ветеран труда, войны и боевых действий Николай Зинченко и генеральный директор «ВладМиВа» Владимир Чуев.

По итогам тайного голосования за присуждение званий проголосовали 26 и 25 депутатов соответственно. Всего присутствовало 30 народных избранников.

Почетным гражданином города можно стать за заслуги в профессиональной, общественной и иной деятельности, которые способствуют развитию города. С 1963 года и до настоящего времени звание присвоили более 80 гражданам.