За кражу рабочих инструментов белгородцу грозит до пяти лет тюрьмы

Полицейские Белгородского района раскрыли две кражи, совершенные в селе Пушкарное. Подозреваемым оказался ранее судимый 37-летний мужчина.

По предварительным данным, в середине мая он зашел к местной жительнице помочь спилить дерево. Женщина также попросила подозреваемого купить бензин и завела в гараж, чтобы дать канистру. Мужчина зря времени не терял. Осмотрелся и заметил хранившиеся там инструменты. Распрощавшись с хозяйкой, он ушел, но спустя время вернулся. Так как потерпевшая гараж не заперла, подозреваемый без труда взял мотоблок, погрузил на него бензотриммер и увез. Похищенное мужчина продал.

Вторую кражу рецидивист совершил в начале июля. Когда его соседи уехали, он сорвал навесной замок на их летней кухне, проник в помещение, похитил болгарку, бензотриммер, лобзик, ручную косу и пакет с инструментами. Часть инструментов мужчина успел продать, часть изъяли сотрудники полиции.

Как сообщили в региональном УМВД, правоохранители возбудили уголовные дела по статье кража. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.