Житель Белгорода дважды похищал наушники из одного и того же магазина

Сумма ущерба составила около шести тысяч рублей. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Участковые уполномоченные отдела полиции № 2 УМВД России по Белгороду задержали подозреваемого в покушении на кражу и краже товара из супермаркета. По предварительным данным, 33-летний мужчина дважды приходил в магазин с целью хищения.

Первая попытка обернулась неудачей. Забрав с прилавка наушники, злоумышленник попытался незаметно покинуть торговый зал, но вызвал подозрения у охраны. Бросив похищенное, мужчина скрылся. Однако спустя два дня он решил закончить свой преступный умысел. Придя в супермаркет снова, подозреваемый спрятал в рюкзак те же самые восемь пар наушников, после чего скрылся. Похищенное он впоследствии продал. Сумма ущерба составила около шести тысяч рублей.

В соответствии с ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 158 УК РФ (Покушение на кражу) и по ч.1 ст.158 УК РФ (Кража) мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.