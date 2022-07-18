Белгородец украл у своих соседей два ноутбука

Ноутбуки нашли и вернули владельцам. Фото: Алексей СЕРГУНИН

На днях в ОМВД России по Белгородскому району обратились 20-летняя девушка и 23-летний парень. Молодые люди сообщили, что из их квартиры в одном из сел пропали два ноутбука.

Выехавшие на место происшествия сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался 28-летний мужчина, проживающий в том же доме.

По предварительным данным, проходя по подъезду, злоумышленник услышал, как молодая пара ругается и зашел к ним поинтересоваться, что произошло. Девушка и ее молодой человек попросили соседа не вмешиваться, после чего продолжили выяснение отношений на улице. Заметив, что квартира осталась незапертой, подозреваемый вернулся в нее и забрал два ноутбука, которые спрятал в кустах недалеко от дома. Сотрудники полиции нашли и изъяли похищенное.

В соответствии с п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище) подозреваемому грозит лишение свободы на срок до шести лет. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.