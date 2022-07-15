В Белгороде на подростка, разрисовавшего фасад здания, составили протокол за мелкое хулиганство

Видео с участием подростков попало в сеть интернет и вызвало бурю возмущений. Фото: со страницы УМВД России по Белгородской области в соцсети.

На днях в интернете появилось видео, на котором запечатлены двое подростков. Один из них черным маркером разрисовывает плитку на фасаде одного из зданий на улице Есенина. Молодые люди вели себя довольно вызывающе, игнорируя замечания проходившей мимо женщины.

Позже в полицию обратилась представитель компании, которая находится в этом здании. Она попросила провести проверку по факту повреждения плитки.

Правоохранители вскоре вычислили юного «художника» и его друга. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, 16-летних парней обнаружили ночью на одной из улицы города и доставили в отдел полиции для разбирательства. К этому времени юноши уже сами стерли свои надписи, так как испугались ответственности.

В отношении «художника» составили протокол за мелкое хулиганство. Решается также вопрос о привлечении к ответственности его родителей. Что касается второго юноши, то административный материал составили в отношении его матери за то, что женщина допустила нахождение сына в поздний час на улице.