В Белгородской области за полгода на пожарах погибли 32 человека

За шесть месяцев в регионе зарегистрировали 1127 пожаров. фото: с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области.

За полгода в Белгородской области зарегистрировали 1127 пожаров. В огне погибли 32 человека. Детей среди них, к счастью, нет. Еще 17 человек пострадали. Прямой материальный ущерб от пожаров составил больше 236 миллионов рублей. Спасти удалось 24 человека. Такие цифры во время пресс-конференции привел начальник ГУ МЧС России по Белгородской области Сергей Потапов.

Чаще всего в регионе горели сухая трава, камыш и мусор. За шесть месяцев произошло 502 таких возгорания. На втором месте пожары в жилом секторе – 415. Как раз последние и унесли человеческие жизни.

В 545 случаях пожары произошли по причине неосторожного обращения с огнем, в 249-ти из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, в 123-х из-за нарушений правил безопасности при эксплуатации печей.