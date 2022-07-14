Губернатор Белгородской области ответил на вопрос о работе школ в приграничье

Работа школ в белгородском приграничье пока под вопросом. фото: с сайта губернатора Белгородской области.

Во время прямой линии жительница Белгородской области поинтересовалась у губернатора, смогут ли в приграничных населенных пунктах дети пойти в свои школы. По словам Вячеслава Гладкова, вопрос пока остается открытым.

Он выразил надежду на то, что учебные учреждения смогут с 1 сентября начать работу. Во всяком случае, ко Дню знаний готовятся все школы региона. Тем не менее, при принятии решения власти будут руководствоваться соображениями безопасности.

- Если будем видеть, что опасность существует, то будем принимать решения, о которых сообщим заранее и учителям, и родителям, - ответил Вячеслав Гладков.