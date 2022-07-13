В Белгородской области пьяный велосипедист врезался в «Жигули»

Мужчина ехал на велосипеде в нетрезвом состоянии. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По предварительным данным, вчера, 12 июля в 14:30 на перекрестке улица 8 Марта - переулок Пионерский в Алексеевке 55-летний мужчина ехал на велосипеде в нетрезвом состоянии. При проезде нерегулируемого перекрестка он не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ 21104» под управлением 52-летнего водителя и столкнулся с ним. В результате ДТП пострадал велосипедист. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Как сообщалось ранее, в Белгороде в столкновении автобусов пострадала 74-летняя пенсионерка. ДТП произошло в районе дома № 101 по Народному бульвару.