Алкогольные посиделки на улице Белгорода завершились дракой

В соответствии с ч.1 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) юноше грозит до восьми лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отдел полиции № 3 УМВД России по Белгороду поступило сообщение от сотрудников медучреждения о том, что к ним доставлен 22-летний местный житель с ушибом головного мозга. Правоохранители установили, что он пострадал в ходе конфликта со знакомым. В причинении молодому человеку телесных повреждений подозревается 19-летний житель Белгородского района.

По предварительным данным, трое молодых людей распивали спиртные напитки на одной из улиц областного центра. Потерпевший на фоне алкогольного опьянения начал нецензурно выражаться и проявлять агрессию в отношении приятелей. В ходе завязавшейся ссоры подозреваемый нанес оппоненту удар кулаком в челюсть, а затем локтем в голову. В результате потерпевший потерял сознание.

В соответствии с ч.1 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) юноше грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.