Белгородцу грозит пять лет за кражи имущества

Подозреваемый похитил рюкзак, в котором находились телефон, аудиоколонка, фотоаппарат и банковская карта. Фото: Алексей СЕРГУНИН

С февраля этого года в отдел полиции № 3 УМВД России по Белгороду начали поступать сообщения о пропаже имущества из дачных домиков. После оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления.

По предварительным данным, злоумышленник проживал в дачном массиве и хорошо знал, что в зимний период хозяева не приезжают на свои участки. Во всех случаях мужчина проникал в оставленные без присмотра домики путем взлома подручными средствами дверей и ограждений. Его добычей становилось все, что могло иметь какую-либо ценность. Что-то из похищенного он продавал, а часть оставлял для личного пользования. Общая сумма причиненного гражданам ущерба составила около десяти тысяч рублей.

Кроме того, правоохранителями также была установлена причастность задержанного к краже рюкзака у работника управляющей компании. Потерпевший – 51-летний мужчина оставил имущество недалеко от места, где занимался покраской забора. Проходя мимо, подозреваемый похитил рюкзак, в котором находились телефон, аудиоколонка, фотоаппарат и банковская карта, после чего скрылся. В данном случае сумма причиненного ущерба составила около девяти тысяч рублей.

В соответствии с п. «б» ч.2 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение), и п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.