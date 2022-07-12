В Белгородской области водитель «Оки» пытался подкупить сотрудника ДПС

Сотрудник ГИБДД передал информацию о случившемся в дежурную часть и вызвал на место следственно-оперативную группу. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

8 июля сотрудники ДПС остановили в одном из сел Борисовского района автомобиль «Ока» под управлением 62-летнего мужчины. У водителя имелись явные признаки алкогольного опьянения, поэтому его попросили пересесть в служебный автомобиль для прохождения освидетельствования.

По предварительным данным, надеясь избежать наказания за нетрезвое вождение, автомобилист стал предлагать незаконное вознаграждение сотруднику ДПС. Несмотря на неоднократные предупреждения об уголовной ответственности за дачу взятки, мужчина попытался передать полицейскому 30 тысяч рублей, положив деньги под резиновый коврик в служебном автомобиле. Сотрудник ГИБДД попросил правонарушителя покинуть транспортное средство, после чего передал информацию о случившемся в дежурную часть и вызвал на место следственно-оперативную группу.

В соответствии с ч.3 ст.30 ч. 3 ст.291 УК РФ (Покушение на дачу взятки) злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы. Кроме того, сотрудниками ГИБДД в отношении автомобилиста составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ за управлением транспортным средством в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.