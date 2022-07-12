Белгородец обокрал сожительницу

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С заявлением в отдел полиции № 2 УМВД России по Белгороду обратилась 33-летняя местная жительница. Женщина сообщила о том, что из ее квартиры пропали принадлежащие ей ювелирные изделия общей стоимостью порядка 37 тысяч рублей.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 23-летний сожитель потерпевшей.

По предварительным данным, белгородец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил приобрести еще спиртное, но денег на покупку у него не оказалось. Открыв шкаф в прихожей, злоумышленник увидел два золотых кольца. Решив воспользоваться тем, что сожительница легла уже спать, он взял украшения и отправился в ломбард. Одно кольцо подозреваемый потерял по дороге. Вырученные 2600 рублей от продажи второго кольца он потратил на заправку автомобиля, сигареты и алкоголь.

В соответствии с п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.