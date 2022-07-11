На День рыбака белгородцы поймали 36 кг рыбы

Рыбаки получили не только большое удовольствие от рыбалки, но еще дипломы и подарки. Фото пресс-службы администрации Красногвардейского района.

Любители рыбной ловли тщательно готовили снасти, с азартом подсекали, а потом сравнивали улов. Итогом рыбного соревнования стали 36 килограммов свежей рыбы, из которой потом сварили вкусную уху с дымком.

Рыбаки получили не только большое удовольствие от рыбалки, но еще дипломы и подарки в следующих номинациях:

«Самый хитрый» - за интересные прикорм и блесны;

«Самый быстрый» - тот, кто вытащил свою рыбку первым;

«Самый сильный» - рыбак, поймавший самую большую рыбу;

«Рыбак-коллекционер» - чей улов был разнообразный;

«Самый удачливый» - тот, кто поймал больше всех рыбы.

Особо отмечены «самый юный» рыболов и «женщина-рыбак». Рыбный праздник продолжили выступления творческих коллективов, мастер-классы и танцы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Красногвардейского района.