На День рыбака белгородцы поймали 36 кг рыбы

Рыбаки получили не только большое удовольствие от рыбалки, но еще дипломы и подарки. Фото пресс-службы администрации Красногвардейского района.
Любители рыбной ловли тщательно готовили снасти, с азартом подсекали, а потом сравнивали улов. Итогом рыбного соревнования стали 36 килограммов свежей рыбы, из которой потом сварили вкусную уху с дымком.
Рыбаки получили не только большое удовольствие от рыбалки, но еще дипломы и подарки в следующих номинациях:
«Самый хитрый» - за интересные прикорм и блесны;
«Самый быстрый» - тот, кто вытащил свою рыбку первым;
«Самый сильный» - рыбак, поймавший самую большую рыбу;
«Рыбак-коллекционер» - чей улов был разнообразный;
«Самый удачливый» - тот, кто поймал больше всех рыбы.
Особо отмечены «самый юный» рыболов и «женщина-рыбак». Рыбный праздник продолжили выступления творческих коллективов, мастер-классы и танцы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Красногвардейского района.