С пятницы в Белгородской области на водоемах погибли пять человек

В Белгороде в парке Победы водолазы извлекли из реки тело парня 2002 года рождения. Фото: с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области.

Всю предыдущую неделю в Белгородской области стояла сильная жара. Ожидаемо, водоемы стали центрами притяжения людей. К несчастью, не обошлось без трагедий.

В пятницу, 8 июля, в районе улицы 17 Героев в Старом Осколе водолазы извлекли из реки тело мужчины 1957 года. Обстоятельства его гибели устанавливают правоохранители. Как отметили в Главном управлении МЧС России по Белгородской области, место, где обнаружили мужчину, не оборудовано для купания.

В субботу, 9 июля, около полудня на реке Оскол в селе Подольхи Новооскольского городского округа, погиб мужчина 1972 года рождения. Место, где произошла трагедия, также не предназначено для купания. В этот же время еще одно происшествие случилось на пляже «Пескарьер» в Белгороде. Там обнаружили тело мужчины 1962 года рождения. Вечером того же дня на улице Заречная в Старом Осколе очевидцы достали из реки тело мужчины 1979 года рождения.

В воскресенье, 10 июля, в парке Победы в реке Везелке погиб парень 2002 года рождения. Его тело извлекли водолазы.

Еще двух человек удалось спасти. Вечером 8 июля трагедия едва не произошла на реке Оскол в поселке Волоконовка. Здесь очевидцы не дали утонуть мужчине 1988 года рождения. Пострадавшего доставили в больницу. Место, где случилось происшествие, не предназначено для купания. Днем 9 июля в городе Валуйки на оборудованном в районе улицы Москвича пляже спасатель вовремя пришел на помощь мужчине 1966 года рождения. Пострадавшего также доставили в медучреждение.

Сотрудники МЧС еще раз призывают белгородцев выбирать для отдыха только оборудованные пляжи, не заходить в воду в состоянии опьянения или при плохом самочувствии, а также не допускать переохлаждения. Если с вами дети, ни в коем случае не оставляйте их без присмотра.