В Белгороде возобновили движение по Михайловскому шоссе

Проезд по Михшоссе в Белгороде снова разрешен. фото: телеграм-канал Антона Иванова.

Движение по Михайловскому шоссе в Белгороде возобновили. Такой хорошей новостью 9 июля жителей областного центра порадовал в своем телеграм-канале глава городской администрации Антон Иванов. Специалисты демонтировали заграждающие конструкции, вывезли строительную технику и привели в порядок дорожное полотно.

Ограничение на движение по Михайловскому шоссе действовало несколько месяцев. Участок от улицы Серефимовича до Коммунальной закрыли еще весной. Впоследствии запрет на проезд по нему власти продлевали.