В центре Белгорода столкнулись четыре автомобиля

Паровозик из машин выстроился на пересечении улицы Белгородского полка и Гражданского проспекта. фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

В пятницу, 8 июля, около половины седьмого вечера в районе перекрестка улицы Белгородского полка и Гражданского проспекта произошло массовое ДТП. Столкнулись «Лада Вести», 42-летний водитель которой, по предварительным данным, и не выдержал безопасную дистанцию, «Ниссан Кашкай» под управлением 26-летней девушки, «Киа Рио», за рулем которой находился ее ровесник, и «Шкода Суперб» под управлением 46-летнего водителя.

Не обошлось без пострадавших. В пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области сообщили, что водитель «Ниссана» получила травмы. Девушку доставили в медучреждение.