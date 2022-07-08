Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 июля 2022 15:18

Синоптики обещают белгородцам жару и грозы

Днем 9 июля в регионе возможны кратковременные дожди
Анастасия Лемешко
Днем местами возможны кратковременные дожди, а также грозы.

Днем местами возможны кратковременные дожди, а также грозы.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области жара, судя по прогнозам синоптиков, отступать пока не планирует. В субботу, 9 июля, в регионе будет переменная облачность. Ночь пройдет преимущественно без осадков. Днем местами возможны кратковременные дожди, а также грозы.

Ветер завтра будет дуть восточный со скоростью шесть – одиннадцать метров в секунду. Ночью ожидается +15…+20 градусов. Днем воздух прогреется до +28…+33 градусов. В такую погоду не рекомендуется проводить много времени на солнце, а также выходить на улицу без головных уборов.