В Белгороде Росгвардейцы присоединились к акции «Ромашка Победы»

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

В День семьи, любви и верности у музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление» состоялась патриотическая акция «Ромашка Победы». К ней присоединились и сотрудники регионального Управления Росгвардии.

Акция проводится по инициативе Музея Победы города Москвы. Участники прочли фронтовые письма и стихи фронтовых лет, а также познакомились с презентацией «Любовь войне вопреки», рассказывающей о семьях в годы Великой Отечественной.

- Дом — это надёжный тыл, где есть взаимопонимание и любовь, - уверена помощник начальника отделения по военно-политической работе Управления Росгвардии по Белгородской области лейтенант Ксения Шевченко.

Завершилось мероприятие концертом хора клубного формирования «Надежда».