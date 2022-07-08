В День семьи, любви и верности в Белгородской области поженятся 135 пар

Не секрет, что многие пары выбирают для регистрации брака красивые даты. Оно и понятно. Ведь для каждого, кто принял ответственно решение вступить в семейную жизнь, этот день – один из самых запоминающихся.

В списке популярных у женихов и невест свадебных дат – 8 июля. Этот год не стал исключением. В День семьи, любви и верности в регионе ожидается настоящий свадебный бум. Сегодня в Белгородской области зарегистрируют брак 135 молодоженов. Только в столице региона отгремят сразу 35 свадеб. Остальные пройдут в других городах и районах области.