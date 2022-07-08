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Происшествия8 июля 2022 6:30

В Белгородской области в отношении двух экс-полицейских возбудили уголовные дела за «сотрудничество» с ритуальщиками

Фигуранткой стала и предприниматель, подозреваемая в даче взятки
Анастасия Лемешко
Бывшим полицейским и предпринимателю инкриминируют мелкое взяточничество.

Бывшим полицейским и предпринимателю инкриминируют мелкое взяточничество.

Фото: "КП" Архив

Преступление выявили сотрудники службы собственной безопасности УМВД России по Белгородской области во взаимодействии с прокуратурой. По предварительным данным, в Яковлевском городском округе двое участковых уполномоченных сотрудничали с ритуальщиками. За вознаграждение в две с половиной тысячи рублей они сообщили женщине-предпринимателю, которая работает в этой сфере, информацию как минимум о двух смертях местных жителей. Это упрощало ей поиск клиентов.

- В настоящее время данные сотрудники уволены со службы в органах внутренних дел по отрицательным основаниям, - сообщили в пресс-службе УМВД региона.

По данным прокуратуры, на основании собранных материалов Яковлевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Белгородской области в отношении теперь уже бывших полицейских и предпринимателя возбуждены уголовные дела за мелкое взяточничество. Максимальная санкция статьи – до года лишения свободы.