В Белгородской области в отношении двух экс-полицейских возбудили уголовные дела за «сотрудничество» с ритуальщиками

Бывшим полицейским и предпринимателю инкриминируют мелкое взяточничество. Фото: "КП" Архив

Преступление выявили сотрудники службы собственной безопасности УМВД России по Белгородской области во взаимодействии с прокуратурой. По предварительным данным, в Яковлевском городском округе двое участковых уполномоченных сотрудничали с ритуальщиками. За вознаграждение в две с половиной тысячи рублей они сообщили женщине-предпринимателю, которая работает в этой сфере, информацию как минимум о двух смертях местных жителей. Это упрощало ей поиск клиентов.

- В настоящее время данные сотрудники уволены со службы в органах внутренних дел по отрицательным основаниям, - сообщили в пресс-службе УМВД региона.

По данным прокуратуры, на основании собранных материалов Яковлевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Белгородской области в отношении теперь уже бывших полицейских и предпринимателя возбуждены уголовные дела за мелкое взяточничество. Максимальная санкция статьи – до года лишения свободы.