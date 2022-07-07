Два человека погибли в ДТП в Белгородской области

ДТП произошло в районе села Масловка Ровеньского района. фото: телеграм-канал УГИБДД УМВД России по Белгородской области.

В среду, 6 июля, в Ровеньском районе вблизи села Масловка произошла смертельная автоавария. По предварительным данным, около половины шестого вечера 62-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21214», не выбрал безопасную скорость и съехал с дороги в кювет. В результате «Нива» перевернулась.

В пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области сообщили, что водитель и его 50-летний пассажир от полученных травм погибли на месте происшествия. Еще одна 39-летняя пассажирка госпитализирована.