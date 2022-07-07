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Общество7 июля 2022 6:36

В Белгороде на месте произошедшей 3 июля трагедии появился народный мемориал

Люди несут цветы, лампадки и игрушки к дому на улице Маяковского
Анастасия Лемешко
К дому на улице Маяковского неравнодушные люди несут цветы, лампадки и игрушки. фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

К дому на улице Маяковского неравнодушные люди несут цветы, лампадки и игрушки. фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Напомним, 3 июля в результате обстрела со стороны Украины в Белгороде погибли пять человек. Все они члены одной семьи. Пострадали порядка 452 квартир в 28 многоэтажках и 65 частных домов.

- Место трагедии стало народным мемориалом. Неравнодушные жители до сих пор несут цветы, лампадки и игрушки на пересечение улиц Попова-Маяковского в память о погибших людях, - рассказал в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Глава региона еще раз выразил соболезнования родным и близким погибших. Он отметил, что это невосполнимая утрата для всех жителей Белгородской области.