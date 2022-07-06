После жалоб пациентов глава депздрава Белгородской области посетил больницу в Старом Осколе

Начальник департамента здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников посетил больницу в Старом Осколе. Об этом чиновник сообщил в своем телеграм-канале 6 июля.

- Увидел в социальных сетях информацию об отсутствии расходных материалов в стационаре в Старом Осколе. Повторюсь, на все нужны средства регионом выделены, - написал Иконников. - Был рядом в рабочей поездке, решил заехать и проверить лично. В настоящее время все необходимое для оказания помощи имеется.

Глава депздрава попросил всех, кто столкнулся с подобной проблемой, написать ему в личные сообщения. Ведомство проверит каждый случай.