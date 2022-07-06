Житель белгородского села Ближняя Игуменка пожаловался губернатору на отсутствие воды

Вячеслав Гладков прокомментировал перебои с водой в Ближней Игуменке. фото: с сайта губернатора и правительства региона.

На прямую линию «10 вопросов губернатору» обратился житель села Ближняя Игуменка Белгородского района.

- В пять часов вода отключается напрочь. Каким-то магическим образом она отсутствует всю ночь, - сетует житель улицы Майская.

По его словам, дозвониться на круглосуточную линию у него так и не получилось.

- В Ближней Игуменке сейчас работают три бригады водоканала. Проходят по улицам, идёт мониторинг. Видим, что есть, к сожалению, дома, которые даже не имеют договоров на оплату воды. Много вопросов к тем жителям, которые осуществляют полив. Отсутствуют ёмкости для набора воды. Там много вопросов. Надеюсь, что совместными усилиями мы всё решим, - прокомментировал ситуацию Вячеслав Гладков.

Он также добавил, что в регионе продолжается реконструкция и строительство сетей водоснабжения.

Уверен, что все планы мы выполним, и ситуация уже в следующем году будет существенно отличаться от того, что есть сейчас, - отметил Вячеслав Гладков.