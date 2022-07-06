Жительница Белгородской области пожаловалась губернатору на шумный ремонт крыши

Глава региона объяснил, когда ремонтные работы можно проводить в «тихий час». фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

Во время прямой линии «10 вопросов губернатору» жительница Белгородской области поинтересовалась, в какое время в городе действует «закон о тишине». Женщину беспокоит громкий ремонт крыши в спальном районе.

Глава региона отметил, что, к примеру, в областном центре с 22 часов до 8 утра и с 12.00 до 14.00 шуметь нельзя. В воскресенье и праздничные дни работы запрещены.

- Но ремонт кровли все-таки относится к срочным работам, понятно почему. Пошел дождь – и сразу весь дом получил повреждения, которые врагу не пожелаешь. При аварийности, при срочном объеме работ разрешается проводить их и в другое время. Надеемся, конечно, что наши строители будут как можно меньше беспокоить вас, уважаемые жители, - добавил Вячеслав Гладков.