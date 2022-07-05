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Происшествия5 июля 2022 9:20

В Белгородской области при столкновении двух авто пострадали три человека

Травмы получили оба водителя и 62-летняя пассажирка
Анастасия Лемешко
ДТП в Губкине. фото: телеграм-канал УГИБДД УМВД России по Белгородской области.

ДТП в Губкине. фото: телеграм-канал УГИБДД УМВД России по Белгородской области.

В понедельник, 4 июля, около восьми часов утра на улице Соловьиная в городе Губкине произошло ДТП. По предварительным данным, 41-летний водитель «Фольксвагена Пассат» не пропустил «Черри» под управлением 62-летнего мужчины. При столкновении пострадали три человека.

- Травмы получили водители автомобилей и 62-летняя пассажирка «Черри», - сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Белгородской области.

Еще одна авария случилась в девять утра на Московской улице в Шебекино. Предварительно установлено, что 64-летний водитель «Рено Логан» не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ 21150» под управлением 63-летнего водителя. Пострадал управлявший иномаркой мужчина.