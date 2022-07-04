Министр здравоохранения Белгородской области прокомментировал эвакуацию поликлиник

Андрей Иконников рассказал о причинах эвакуации медучреждений. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В понедельник, 4 июля, в социальных сетях появились сообщения об эвакуации поликлиник в Белгороде. Ситуацию прокомментировал глава регионального Минздрава.

- Сегодня поступили сигналы о минировании ряда наших медицинских организаций. Не переживайте — для безопасности мы соблюдаем все алгоритмы действий и проводим соответствующие мероприятия вместе с силовыми структурами, - рассказал в своем телеграм-канале Андрей Иконников.

Он также добавил, что сотрудники учреждений ждут окончания проверки. Сразу после этого они вернутся к работе с пациентами.