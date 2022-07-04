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Происшествия4 июля 2022 6:48

Молодой белгородец может отправиться в колонию за кражу денег с чужой банковской карты

Парень нашел ее на одной из улиц города
Анастасия Лемешко
Подобрав на улице чужую карту, парень отправился с нею за покупками.

Подобрав на улице чужую карту, парень отправился с нею за покупками.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

С заявлением в полицию обратился 35-летний житель Белгорода. Мужчина рассказал, что потерял свою банковскую карту, а вскоре обнаружил, что ею кто-то успел воспользоваться.

Полицейские быстро вычислили подозреваемого. Им оказался 18-летний парень. По предварительным данным, подобрав на одной из улиц чужую карточку, он отправился с нею за покупками и потратил 1300 рублей.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские обращают внимание жителей региона на то, что за кражу денег с банковского счета предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.