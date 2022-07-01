Белгородцам напомнили об обязательной вакцинации от коронавируса

Белгородцев призывают пройти обязательную вакцинацию. Фото: с сайта губернатора и правительства региона.

Региональный Минздрав напоминает белгородцам, что в соответствии с календарем прививок по эпидемическим показаниям на 2022 год, определенные категории населения должны пройти обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции. К ним относятся люди в возрасте 60 лет и старше; страдающие хроническими заболеваниями, в том числе бронхолегочной и сердечно-сосудистой систем, сахарным диабетом и ожирением; работники медицинских и образовательных организаций, соцобслуживания, МФЦ, сферы предоставления услуг, транспорта и энергетики; сотрудники правоохранительных органов и государственных контрольных органов, действующих в пунктах пропуска через госграницу; государственные гражданские и муниципальные служащие; вахтовики, студенты старше 18 лет; люди, проживающие в организациях социального обслуживания; волонтеры; военные; призывники; жители городов с численность населения 1 миллион и более.

Детей в возрасте от 12 до 17 лет будут прививать добровольно при наличии письменного заявления от одного из родителей или законных представителей. Люди, которые должны пройти обязательную вакцинацию, могут отказаться от прививки только по медицинским показаниям. Например, при наличии подтвержденной аллергии на компоненты. Необоснованный отказ может повлечь ряд последствий: запрет на выезд в определенные страны, временный отказ в приеме в образовательные организации и оздоровительные учреждения, а также отказ в приеме на работу или отстранение от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.