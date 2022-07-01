Стали известны соперники белгородского «Салюта» в чемпионате России

Новый сезон стартует 16 июля. Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

Белгородский «Салют» попал в подгруппу 2 третьей группы ФНЛ-2 сезона-2022/23. Нашими соперниками на первом этапе станут саратовский «Сокол», «Динамо» из Владивостока, дубли подмосковных «Химок» и хабаровского СКА, пензенский «Зенит», «Калуга», ногинское «Знамя», раменский «Сатурн», «Коломна», «Балашиха» и «Космос» из Долгопрудного.

Новый сезон стартует 16 июля. Предварительный календарь матчей будет составлен в ближайшие дни.

Отметим, что в подгруппе 1 третьей группы выступят сразу три географических соседа белгородцев – липецкий «Металлург», курский «Авангард» и «Академия Тамбова». С ними «Салют» может пересечься на втором этапе, который стартует весной 2023 года.