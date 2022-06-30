1 июля в Белгородской области ожидается до 27 градусов тепла

Осадков синоптики в пятницу не обещают. Фото: Артем ГРЕБЕНИК

В пятницу, 1 июля, в Белгородской области будет довольно жарко. По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Существенных осадков не предвидится.

Ветер будет дуть северный. Ночью – со скоростью четыре-девять метров в секунду. Днем – восемь-тринадцать метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +10…+15 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до отметки +22…+27 градусов.

В знойную погоду спасатели советуют белгородцам носить свободную одежду из натуральных тканей и головные уборы, а также брать с собой бутылочку воды. В жару лучше не находиться долго на улице, особенно в период с 11 до 17 часов.