В Белгородской области с начала года зарегистрировали 12 случаев бешенства животных

Брикеты-приманки с вакциной ежегодно раскладывают в местах обитания диких животных, в том числе и в окрестностях зоопарка. Фото: "КП" Архив

На 28 июня 2022 года в Белгородской области зарегистрировали 12 случаев заболевания животных бешенством. У крупного рогатого скота – 5, у малого рогатого скота – 1, у кошек – 3, у собак – 1. Среди заболевших также одна косуля и один еж. Случаи заболевания выявили в Белгородском, Вейделевском, Краснояружском районах, Старооскольском, Шебекинском и Яковлевском городских округах.

- Белгородская область уже давно неблагополучная по заболеванию бешенством животных, несколько лет продолжается стационарное неблагополучие, но есть изменение динамики в лучшую сторону, – отметил главный государственный ветеринарный врач региона Артём Медведев.

В 2018 году в области выявили 170 случаев возникновения бешенства; в 2019 году – 52, в 2020 году – 39; в 2021 году –12.

Разносчиками считаются, прежде всего, лисицы и енотовидные собаки. Диких животных вакцинируют, раскладывая в местах их обитания специальную приманку. Ежегодно - от 50 до 160 доз. В этом году 95 % разложенной приманки обитатели лесов и полей съели. Домашних любимцев ветеринары настоятельно рекомендуют привить. Объявления о проведении бесплатной вакцинации можно найти на информационных стендах ветстанций и на сайтах администраций. Если животное все-таки заболело, его следует изолировать от людей.