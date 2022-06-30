Белгородская Росгвардия проводит набор кандидатов на службу

Белгородцы могут пополнить ряды Росгвардии. фото: предоставлено пресс-службой ведомства

Управление Росгвардии по Белгородской области проводит набор кандидатов на службу по контракту в воинские части Центрального округа. Ведомству требуются сержанты и солдаты. Приглашаются мужчины в возрасте от 18 до 50 лет. Для граждан в запасе минимальный срок контракта - полгода.

Денежное довольствие составляет от 35 до 100 тысяч рублей. Помимо этого, военнослужащим ежегодно предоставляется материальная помощь в размере одного оклада. Они также получают полный соцпакет, который включает бесплатное медицинское обеспечение не только военного, но и его семьи, льготное санаторно-курортное лечение, оплачиваемый отпуск от 30 суток. В зависимости от выслуги лет он увеличивается до 60 суток. Участникам боевых действий также предоставляется 15 суток дополнительного отпуска.

Кроме того, военнослужащий может стать участником накопительно-ипотечной системы и на этапе прохождения службы по контракту получить жилье за счет средств федерального бюджета. Он также бесплатным трехразовым питанием и вещевым имуществом.

- По вопросам устройства на военную службу можно обратиться по адресу: г. Белгород ул. Преображенская д. 60а по будням с 09.00 до 18.00, а также по телефону (84722) 35-26-88, - рассказали в ведомстве.