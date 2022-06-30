В Белгородской области подростка будут судить за избиение супружеской пары

Конфликт произошел у одного из ресторанов города Строителя. Фото: "КП" Архив

Инцидент произошел в ночь на 8 марта возле одного из ресторанов города Строителя. По версии следствия, пьяный 16-летний подросток стал провоцировать конфликт с находившейся у заведения компанией. Вышедшая на улицу посетительница сделала ему замечание. В ответ юноша ударил женщину кулаком в лицо, от чего она упала. Когда ее супруг попытался вступиться за жену, подросток дважды ударил и его кулаком и ногой по голове, причинив серьезную травму.

В пресс-службе регионального Следкома сообщили, что юноше предъявлено обвинение в умышленном причинении легкого вреда здоровью и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Уголовное дело уже направили в суд. Санкции наиболее тяжкой статьи предусматривают до десяти лет лишения свободы.