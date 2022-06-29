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Происшествия29 июня 2022 14:46

В Белгородской области под колесами автомобиля пострадал 10-летний велосипедист

По данным полиции, ребенок пересекал дорогу, не спешившись
Анастасия Лемешко
Сотрудники ГИБДД призывают юных велосипедистов быть внимательными на дороге. Фото: со страницы УМВД России по Белгородской области в соцсети.

Сотрудники ГИБДД призывают юных велосипедистов быть внимательными на дороге. Фото: со страницы УМВД России по Белгородской области в соцсети.

В среду, 29 июня, в городе Строителе на улице Ленина примерно в половине второго дня произошло ДТП. По предварительным данным, 18-летний водитель «Фольксвагена» наехал на 10-летнего велосипедиста, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, ребенок получил травмы.

Сотрудники ГИБДД призывают велосипедистов выбирать безопасные места для велопрогулок и быть предельно внимательными. Пересекать проезжую часть можно только пешком. А перед тем, как ступить на дорогу, следует убедиться в отсутствии опасности.