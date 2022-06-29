В Белгороде полицейские задержали кладбищенского вора

Парню может грозить до пяти лет лишения свободы. Фото: со страницы УМВД России по г. Белгороду в соцсети.

Сотрудники полиции нашли подозреваемого в кражах могильных оградок с кладбищ в Белгороде. Им оказался 18-летний парень. По предварительным данным, на его счету как минимум семь эпизодов. По версии следствия, молодой человек демонтировал на городских кладбищах могильные ограды, складывал все в мешки, после чего вызвал такси и отвозил металл в скупку. Ущерб от преступлений оценили в сумму около 60 тысяч рублей. В пресс-службе УМВД региона сообщили, что за кражи в отношении парня возбуждены уголовные дела, которые уже объединили в одно производство. Ему может до пяти лет лишения свободы.