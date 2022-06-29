В Белгородской области 38-летняя женщина обворовала пенсионера

Во время уборки дама увидела в паспорте пенсионера деньги, которые решила похитить. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В полицию Старого Оскола обратился 64-летний мужчина. Он сообщил, что из его квартиры пропали 10 тысяч рублей. По итогам оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую в хищении. Ею оказалась 38-летняя оскольчанка.

По предварительным данным, женщина помогала пожилому мужчине по дому. В один из дней она увидела в паспорте пенсионера деньги, которые решила похитить.

В соответствии с ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража) даме грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.