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Происшествия29 июня 2022 7:01

В Белгородской области 38-летняя женщина обворовала пенсионера

Она вытащила деньги из его паспорта
Алексей СЕРГУНИН
Во время уборки дама увидела в паспорте пенсионера деньги, которые решила похитить.

Во время уборки дама увидела в паспорте пенсионера деньги, которые решила похитить.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

В полицию Старого Оскола обратился 64-летний мужчина. Он сообщил, что из его квартиры пропали 10 тысяч рублей. По итогам оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую в хищении. Ею оказалась 38-летняя оскольчанка.

По предварительным данным, женщина помогала пожилому мужчине по дому. В один из дней она увидела в паспорте пенсионера деньги, которые решила похитить.

В соответствии с ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража) даме грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.