«Природа на ощупь»: 29 июня в Белгороде состоится экскурсия для слабовидящих и незрячих посетителей

Экскурсия стартует завтра, 29 июня, в 10:00. Фото из телеграм-канала правительства региона.

29 июня в 10:00 стартует адаптированная экскурсионная программа «Природа на ощупь». Экскурсоводы, в сопровождении волонтеров Белгородского госуниверситета, проведут гостей по специальному маршруту, позволяющему максимально задействовать сенсорные системы посетителей. На всем пути следования во время прогулки экскурсантов будут сопровождать ароматные и фактурные растения.

Продолжит мероприятие дегустация фирменного фиточая ботанического сада НИУ «БелГУ» и музыкальная программа от Белгородской государственной филармонии. Об этом сообщает телеграм-канал правительства региона.

Адрес: Кашарский проезд, 18

Добраться до сада можно автобусом, следующим по маршруту № 30 от Ж/д вокзала через Белгородский проспект – ост. Стадион – ост. Родина – Ботанический сад.