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Общество27 июня 2022 14:03

Жительницу Белгородской области лишили родительских прав

Из-за неблагополучной обстановки в семье, мальчик стал бродяжничать
Анастасия Лемешко

В Губкинском городском округе суд удовлетворил требования прокурора о лишении местной жительницы родительских прав. Длительное время мать пятнадцатилетнего подростка злоупотребляла спиртным. Воспитанием сына женщина не занималась.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Белгородской области, из-за неблагополучной обстановки в семье, мальчика уже не раз забирали в социально-реабилитационный центр. Со временем он стал уходить из дома и бродяжничать. Суд также удовлетворил требования прокурора о взыскании с матери алиментов.