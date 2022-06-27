Жительницу Белгородской области лишили родительских прав

В Губкинском городском округе суд удовлетворил требования прокурора о лишении местной жительницы родительских прав. Длительное время мать пятнадцатилетнего подростка злоупотребляла спиртным. Воспитанием сына женщина не занималась.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Белгородской области, из-за неблагополучной обстановки в семье, мальчика уже не раз забирали в социально-реабилитационный центр. Со временем он стал уходить из дома и бродяжничать. Суд также удовлетворил требования прокурора о взыскании с матери алиментов.