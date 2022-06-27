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Происшествия27 июня 2022 9:01

В Белгороде в отношении иностранца возбудили уголовное дело за изнасилование

По предварительным данным, мужчина угрозами заставил жертву зайти в его квартиру
Анастасия Лемешко
Подозреваемый в изнасиловании задержан. Фото: архив "КП".

Подозреваемый в изнасиловании задержан. Фото: архив "КП".

Преступление произошло 23 июня. По предварительным данным, 27-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья встретил жертву на улице. Угрожая 33-летней незнакомой женщине, иностранец простив воли завел ее в свою квартиру, где избил и попытался душить подушкой. Подавив сопротивление, злоумышленник изнасиловал белгородку. О случившемся женщина сообщила в правоохранительные органы.

В пресс-службе регионального Следкома сообщили, что подозреваемого уже задержали. Ему предъявлено обвинение в изнасиловании. Санкции предусматривают до шести лет лишения свободы. Следствие будет ходатайствовать о заключении фигуранта под стражу.