В Белгороде в отношении иностранца возбудили уголовное дело за изнасилование

Подозреваемый в изнасиловании задержан. Фото: архив "КП".

Преступление произошло 23 июня. По предварительным данным, 27-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья встретил жертву на улице. Угрожая 33-летней незнакомой женщине, иностранец простив воли завел ее в свою квартиру, где избил и попытался душить подушкой. Подавив сопротивление, злоумышленник изнасиловал белгородку. О случившемся женщина сообщила в правоохранительные органы.

В пресс-службе регионального Следкома сообщили, что подозреваемого уже задержали. Ему предъявлено обвинение в изнасиловании. Санкции предусматривают до шести лет лишения свободы. Следствие будет ходатайствовать о заключении фигуранта под стражу.