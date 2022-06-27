Под Белгородом к началу летнего сезона оборудовали восемь пляжных зон

Для безопасного купания детей определена зона глубиной 1,2 метра, которая будет обозначена информационной табличкой и буйками. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округа.

На пляжах Шебекинского городского округа установлены комфортные кабинки для переодевания, шезлонги и теневые навесы, оборудованы спасательные посты. Для безопасного купания детей определена зона глубиной 1,2 метра, которая будет обозначена информационной табличкой и буйками.

В задачи спасателей входит мониторинг ситуации на акватории, спасение граждан в случае чрезвычайных ситуаций, проведение профилактической работы по соблюдению требований безопасности на водных объектах.

Вдоль береговых линий установлены знаки, запрещающие купание в необорудованных местах. Сотрудники МЧС совместно с ОМВД проводят профилактические рейды и штрафуют нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба Шебекинского городского округа.