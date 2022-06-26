Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 июня 2022 8:01

В Белгородской области «желтый» уровень опасности продлили до 9 июля

Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков
Анастасия Лемешко
Вячеслав Гладков обратился к белгородцам с просьбой не терять бдительности.

Вячеслав Гладков обратился к белгородцам с просьбой не терять бдительности.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

«Желтый» уровень террористической опасности в Белгородской области продлили до 9 июля. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Губернатор также поблагодарил сотрудников всех правоохранительных органов за то, что они оберегают белгородев в трудную минуту.

- Призываю вас, дорогие друзья, быть бдительными. Внимательно смотреть, что происходит на улице, в домах, в брошенных домах, смотреть, кто приезжает, как себя ведёт. Убежден, что все вместе мы справимся с любой бедой, - обратился к жителям региона губернатор.