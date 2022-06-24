26 июня в Белгороде ограничат движение на улице Николая Островского

Изменения связаны с празднованием Дня молодежи. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

С 23:00 25 июня до окончания мероприятий ко Дню молодежи 26 июня запрещена остановка и стоянка транспорта по улице Николая Островского на участке от улицы Попова до малого проезда пр. Богдана Хмельницкого (четная сторона).

С 8:00 26 июня от улицы Попова до дома 23 по улице Николая Островского запрещено движение транспорта.

Объездной маршрут по Белгородскому проспекту, улицам Мичурина, Попова, проспекту Богдана Хмельницкого.

Как сообщалось ранее, 25 июня из-за проведения общегородского выпускного в Белгороде перекроют движение по малой Богданке и проезду вдоль Везелки. А уже с 23:00 24 июня на нескольких участках ограничат остановку и стоянку транспорта.