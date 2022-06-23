В Белгороде 25 июня перекроют движение по малой Богданке и проезду вдоль Везелки

Водителей просят пользоваться объездным маршрутом. фото: с сайта администрации г. Белгорода.
В субботу, 25 июня, в Белгороде пройдет общегородской выпускной вечер. В связи с проведением праздничных мероприятий водителей ждут некоторые ограничения.
Уже с одиннадцати часов вечера 24 июня на нескольких участках ограничат остановку и стоянку транспорта:
- по четной стороне малого проезда проспекта Богдана Хмельницкого - от торгового центра «Лента» до старого моста;
- по проезду вдоль набережной Везёлки - от старого моста до Гостёнской;
- по нечетной стороне малого проезда проспекта Богдана Хмельницкого от старого моста до улицы Победы;
- по четной стороне малого проезда проспекта Богдана Хмельницкого – от Супруновской до ж/д переезда;
- по четной стороне малого проезда проспекта Богдана Хмельницкого – от Супруновской до старого моста;
- по нечетной стороне малого проезда проспекта Богдана Хмельницкого – от старого моста до ж/д переезда.
С семи часов утра 25 июня и до окончания мероприятия движение по этим проездам перекроют. В администрации города сообщил, что водители могут воспользоваться объездным маршрутом - по проспекту Богдана Хмельницкого, улицам: Чапаева, Гостенская, Левобережная, Белгородской сирени и Кашарскому проезду.